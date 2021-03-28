Водитель маршрутки в Омске протащил зажатую в дверях девочку

В Омске водитель маршрутки не заметил, как протащил вдоль дороги девочку, зажатую в дверях. Теперь его разыскивает полиция.

«Девочка 11 лет вышла из маршрутного такси, забыла рюкзак в салоне, перед дверью развернулась и поскользнулась. Водитель закрыл двери и около 20 метров протащил ее за автомобилем», — рассказал ТАСС представитель ГУ МВД по Омской области.

Ситуацию спасла одна пассажирка, она закричала водителю, чтобы он открыл двери. После этого девочка забрала рюкзак, и маршрутка уехала.

Тем не менее девочка получила травмы мягких тканей руки. В ведомстве отметили, что сейчас ведутся поиски водителя. Уже опрошены водители этого маршрута, мать ребенка и сама пострадавшая. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Несколько дней назад во Владивостоке патрульный автомобиль ДПС сбил школьника на самокате, который выехал на дорогу. Мальчик остался жив, но получил ссадины и ушибы. В региональном МВД организовали служебную проверку, устанавливаются причины произошедшего.