Происшествия 11 сентября 2023, 00:17 Водитель маршрутки в Югре избил школьника из-за неоплаты проезда Freepik

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Водитель маршрутки в Сургуте избил несовершеннолетнего пассажира за неоплату проезда. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

«По предварительным данным, 9 сентября 2023 года между водителем маршрутного такси и 16-летним пассажиром по причине неоплаченного юношей проезда произошел словесный конфликт, в ходе которого подростку были причинены телесные повреждения», — сказано в публикации.

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В ведомстве отметили, что следователи установят все обстоятельства случившегося и проведут проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

Ранее житель Воронежа чуть не задушил в маршрутке подростка, который возвращался домой от репетитора по физике. Во время поездки школьник говорил по телефону. Одному из пассажиров это не понравилось и он высказал свое недовольство.

В ответ на обвинения подросток спросил: «А вы кто?». После этих слов последовал удар. За школьника попыталась вступиться девушка, однако злоумышленник оттащил незнакомку и стал душить несовершеннолетнего. Конфликт удалось решить, когда одна из пассажирок позвала на помощь мужчину, стоявшего на остановке.