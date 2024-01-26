Происшествия 26 января 2024, 09:47 Водитель маршрутки в Белгородской области потерял управление, съехал в кювет и умер МВД: один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с маршруткой под Белгородом РИА «Новости»

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На трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка съехал в кювет маршрутный автобус Ford Transit с 11 пассажирами. Один человек погиб, сообщило Управление МВД России по Белгородской области.

Авария произошла 26 января около 06:10 на 87-м километре автодороги. По предварительной версии, 60-летний водитель маршрутки не справился с управлением и съехал в кювет. Он умер на месте от полученных травм. Пострадали шесть пассажиров из 11.

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«Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП. <…> Госавтоинспекторы обеспечивают безопасный объезд места аварии», — сообщила полиция.

В Санкт-Петербурге автобус на полной скорости выехал на тротуар и сбил несколько человек. Очевидец рассказал «360», что пострадавших увезли в реанимацию. Четверых госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиция связала аварию с состоянием здоровья водителя.