Происшествия 06 сентября 2023, 18:57 Водитель маршрутки устроил массовое ДТП в Краснодаре

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Столкновение сразу четырех автомобилей произошло на улице Уральской в городе Краснодаре. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу.

Маршрутка выехала на встречную полосу, где столкнулась с двумя легковушками и «Газелью». По предварительным данным, водитель за рулем общественного транспорта потерял сознание.

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Отмечается, что в аварии никто не пострадал, по факту ДТП проводится проверка.