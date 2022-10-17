Водитель маршрутки уснул за рулем и попал в ДТП в Ростовской области | 360°

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Водитель маршрутки уснул за рулем и попал в ДТП в Ростовской области

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Авария с участием маршрутки Volkswagen 2DLT35 произошла накануне в Цимлянском районе Ростовской области. Водитель транспортного средства уснул за рулем, после чего машина слетела в кювет, написал сайт rostovgazeta.ru.

Как уточнили в ГИБДД России по региону, в результате случившегося погиб 22-летний пассажир маршрутки. Водитель и пять пассажиров были доставлены в больницу.

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В настоящий момент сотрудники полиции выясняют подробности случившегося.

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