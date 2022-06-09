09 июня 2022, 17:24
Водитель маршрутки сбил женщину с коляской и скрылся
Женщина с коляской попала под маршрутку в Челябинске. Водитель скрылся. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Пострадавшая переходила дорогу в пешеходной зоне на зеленый сигнал светофора. Водитель маршрутки не остановился перед переходом и сбил женщину. После этого он сразу же уехал с места аварии.
Женщина получила травмы, но госпитализация ей не понадобилась. Ее ребенок не пострадал.
В ГИБДД по городу рассказали, что водителя задержали спустя три часа.