Водитель маршрутки сбил женщину с коляской и скрылся

Женщина с коляской попала под маршрутку в Челябинске. Водитель скрылся. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Пострадавшая переходила дорогу в пешеходной зоне на зеленый сигнал светофора. Водитель маршрутки не остановился перед переходом и сбил женщину. После этого он сразу же уехал с места аварии.

Женщина получила травмы, но госпитализация ей не понадобилась. Ее ребенок не пострадал.

В ГИБДД по городу рассказали, что водителя задержали спустя три часа.