Водитель маршрутки ответит за разбитую голову пассажира в Ставрополе

В Ставрополе водитель маршрутного автобуса может остаться без прав после травмирования пассажира. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Водитель маршрутки резко затормозил, из-за чего 86-летний пассажир потерял равновесие и упал. Мужчина сильно поранил голову и обратился к врачам. При этом водитель не стал оказывать ему помощь. По его словам, он применил экстренное торможение, чтобы не врезаться в автомобиль, движущийся впереди.