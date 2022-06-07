Водитель лишился руки в аварии в Ставропольском края

Серьезное ДТП произошло в Кисловодске Ставропольского края. В результате водителю оторвало руку. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на региональное УГИБДД.

Водитель ВАЗ-211440 превысил скорость, из-за чего не справился с управлением. Автомобиль занесло на повороте, и он перевернулся. 31-летний водитель лишился руки.

«Страхового полиса у водителя не оказалось, машина была не его. В момент аварии он был трезвым», — заявили в ведомстве.