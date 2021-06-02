«Водитель лишился ноги»: гид рассказал про аварию с российскими туристами в Египте

В Египте произошла авария с участием автобуса с туристами из РФ. Одна россиянка погибла. Несколько человек пострадали. Водителю, по словам очевидцев, оторвало ногу.

Транспортное средство возвращалось из Каира в Хургаду, сообщило российское посольство в Египте в Twitter.

«По имеющейся информации, в результате аварии погибла россиянка, и несколько наших соотечественников получили синяки и ссадины. В настоящее время им оказывается медицинская помощь», — заявили в дипмиссии, уточнив, что в автобусе ехали 10 россиян.

В посольстве выразили соболезнования семье погибшей и пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления. Дипломаты связались с египетскими властями.

«Несколько сограждан уже вернулись в свои отели в Хургаде», — отмечено в заявлении посольства.

ДТП, рассказал «360» египетский гид, произошло на расстоянии примерно 200 километров от Каира. Раненых, по его словам, семеро. Среди пострадавших могут быть белорусы, сказал он. Водитель автобуса лишился ноги.