Происшествия 15 мая 2023, 15:04 Водитель Lexus на скорости врезался в жилой дом в Башкирии и погиб на месте

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Смертельное ДТП с участием элитной иномарки Lexus RX350 произошло в Стерлитамаке. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Башкирии.

Авария случилась на улице Гоголя. Сидевший за рулем иномарки 41-летний мужчина на скорости врезался в жилой дом. От полученных травм он погиб на месте. Полицейские не исключают, что ему могло стать плохо за рулем, потому что затормозить водитель не пытался. Проводится проверка.

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