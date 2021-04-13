Водитель лесовоза погиб в Иркутской области

В Иркутской области случилось ДТП, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональное управление МВД.

По данным информагентства, авария произошла на 620-м километре федеральной автодороги «Вилюй». По предварительной информации, 46-летний водитель лесовоза не справился с управлением и грузовик перевернулся. Мужчина скончался от полученных травм. Пострадал его 23-летний пассажир. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.