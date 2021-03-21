Водитель легковушки выехал на встречку и устроил двойное ДТП в Краснодаре. 8 человек получили травмы

Восемь человек получили травмы в результате двойного ДТП, которое устроил водитель Renault Logan в Краснодаре. Он выехал на встречку, а после аварии бросил машину и убежал.

«Неустановленный водитель, двигаясь на автомобиле марки Renault Logan по Ростовскому шоссе, <…> на пересечении с улицей Солнечной допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с двигавшимся во встречном с ним направлении также автомобилем марки Renault Logan. <…> После столкновения виновник продолжил движение и столкнулся с двигавшимся к нему навстречу автомобилем ВАЗ-2114, <…> из-за чего отечественный автомобиль изменил траекторию движения и допустил наезд на дерево», — приводит РИА «Новости» текст сообщения краевого УМВД.

По предварительным данным, виновник ДТП бросил свой Renault и убежал с места происшествия. В полиции добавили, что травмы получили восемь человек. Пять человек попали в больницу. Среди пострадавших несовершеннолетняя девушка.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность устроившего двойное ДТП водителя и ищут его.