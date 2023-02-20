Происшествия 20 февраля 2023, 11:53 Водитель легковушки врезался в дерево на большой скорости в Кисловодске

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В ночь на 19 февраля на проспекте Победы в Кисловодске произошло смертельное ДТП. Об этом написал сайт newstracker.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Ставрополья.

Мужчина за рулем ВАЗ-2114 на большой скорости врезался в дерево. От полученных травм он скончался на месте аварии.

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Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Установлено, что за последние два года погибший не привлекался за нарушение ПДД.

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