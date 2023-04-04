04 апреля 2023, 18:43
Водитель легковушки влетел в отбойник на трассе в Ставропольском крае
В Предгорном районе Ставропольского края на трассе Минеральные Воды — Кисловодск произошла авария с участием Hyundai Solaris. Об этом сообщил newstracker.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.
Предположительно, 21-летний водитель не снизил скорость и проигнорировал предупреждение об аварийно-опасном участке. В результате он не справился с управлением и влетел в отбойник.
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В аварии пострадал только пассажир иномарки, его госпитализировали с переломами таза и позвоночника. По факту ДТП назначили проверку.
ДТП
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