Происшествия 04 апреля 2023, 18:43 Водитель легковушки влетел в отбойник на трассе в Ставропольском крае

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В Предгорном районе Ставропольского края на трассе Минеральные Воды — Кисловодск произошла авария с участием Hyundai Solaris. Об этом сообщил newstracker.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.

Предположительно, 21-летний водитель не снизил скорость и проигнорировал предупреждение об аварийно-опасном участке. В результате он не справился с управлением и влетел в отбойник.

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В аварии пострадал только пассажир иномарки, его госпитализировали с переломами таза и позвоночника. По факту ДТП назначили проверку.

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