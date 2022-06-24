Водитель легковушки сбил велосипедиста и покинул место происшествия в Самарской области

ДТП произошло в Приволжье на Волжской улице. Там водитель Lada Niva сбил мальчика на велосипеде. Об этом сообщил «Царьград».

ДТП произошло на необозначенном пешеходном переходе. После аварии водитель покинул место происшествия. В больницу пострадавшего привезли свидетели случившегося.

Сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого. Им оказался 63-летний местный житель. Теперь мужчине грозит лишение прав или арест на 15 суток.