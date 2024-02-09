09 февраля 2024, 14:49
Водитель легковушки попала в больницу после ДТП с грузовиком в Ижевске
Правоохранители разбираются в обстоятельствах дорожной аварии, которая произошла на Славянском шоссе в Ижевске. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщил Izhlife со ссылкой на данные УГИБДД по Удмуртии.
Согласно информации ведомства, 62-летняя женщина, управляя легковушкой Nissan Qashqai, не уступила дорогу грузовику МАЗ. В результате столкновения автомобилистка получила травмы. Ей потребовалась госпитализация.
ДТП
Удмуртия
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