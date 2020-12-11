Водитель легковушки попал в смертельное ДТП с УАЗом

Водитель легковушки не справился с управлением во время обгона и вылетел на встречку. Там он столкнулся с «буханкой» УАЗ. Водитель легковушки скончался на месте. Пассажир УАЗа попал в больницу с различными травмами.

Ранее сотрудник полиции сбил девочку, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе в подмосковном Можайске.