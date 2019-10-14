Водитель легковушки погиб в тройном ДТП в Омской области
В воскресенье на трассе в Омской области случилось ДТП с участием двух легковушек и большегруза. Погиб один водитель. Об этом сообщило издание gorod55.ru.
Днем 13 октября на 28 километре областной трассы Омск — Одесское водитель Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с авто «Иж-Ода», а после этого — еще и с большегрузом Renault. В результате столкновения погиб водитель «Иж-Ода». Пассажиру автомобиля «Иж» и водителю иномарки потребовалась помощь медиков.
ГИБДД продолжает проверку обстоятельств аварии.