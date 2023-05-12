Происшествия 12 мая 2023, 16:46 Водитель легковушки погиб в ДТП со школьным автобусом в Тюмени

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В Тюмени автомобиль Lada врезался в школьный автобус, в результате аварии погиб один человек. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал областной Госавтоинспекции.

ДТП произошло 12 мая на трассе Тюмень — Екатеринбург. По предварительным данным, водитель автобуса не пропустил легковой автомобиль и спровоцировал столкновение. В итоге 20-летний Lada скончался в больнице. По факту аварии начали проверку.

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