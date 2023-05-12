12 мая 2023, 16:46
Водитель легковушки погиб в ДТП со школьным автобусом в Тюмени
В Тюмени автомобиль Lada врезался в школьный автобус, в результате аварии погиб один человек. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал областной Госавтоинспекции.
ДТП произошло 12 мая на трассе Тюмень — Екатеринбург. По предварительным данным, водитель автобуса не пропустил легковой автомобиль и спровоцировал столкновение. В итоге 20-летний Lada скончался в больнице. По факту аварии начали проверку.
ДТП
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