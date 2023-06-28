Происшествия 28 июня 2023, 18:13 Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком в Новой Москве Водитель Volkswagen погиб в ДТП с грузовиком на Филатовском шоссе в Новой Москве Соцсети

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Иномарка врезалась в поливомоечную машину на Филатовском шоссе в ТиНАО. От удара водитель легкового автомобиля погиб на месте, сообщила столичная прокуратура.

По предварительным данным ведомства, мужчина за рулем автомобиля Volkswagen не справился с управлением и столкнулся со спецтехникой.

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Прокуратура ТиНАО поставила на контроль установление обстоятельств дорожной аварии.

Ранее в Москве мотоциклист и пешеход пострадали в ДТП с BMW на Трубной площади.