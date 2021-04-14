14 апреля 2021, 18:21
Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком на омской «трассе смерти»
Рано утром на автодороге Омск — Тюмень случилось ДТП со смертельным исходом. На 543-м километре трассы, в Саргатском районе, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Mercedes.
Как сообщает gorod55.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Омска, от серьезного столкновения водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью. Примерно через полчаса очевидцы аварии позвонили в скорую помощь и полицию, но пострадавший мужчина скончался до приезда врачей.
Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.