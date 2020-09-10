Водитель легковушки погиб, улетев в кювет в Волгоградской области

В Волгоградской области «десятка» на скорости вылетела в кювет. Водитель машины скончался на месте от полученных травм.

Смертельное ДТП произошло в среду, 9 сентября на 22 километре трассы Перелазовский — Клетский, в 15:35, сообщают «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Автомобиль ВАЗ-21102 под управлением 68-летнего пенсионера, съехал в кювет и опрокинулся. Судя по фото с места ДТП, машина, съехав с дороги, сразу не остановилась, а несколько раз перевернулась, пока не врезалась в деревья на обочине.

В результате аварии пенсионер получил серьезные повреждения и умер еще до приезда медиков.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.