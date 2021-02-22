Водитель легковушки погиб при столкновении с микроавтобусом в Красноярском крае

В Красноярском крае в понедельник легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. В результате погиб один человек и еще девять пострадали. Информация об этом появилась в группе УГИБДД ГУ МВД по региону во «Вконтакте».

Авария произошла на 186-м километре автодороги «Канск-Абан-Богучаны». Микроавтобус направлялся в сторону города Канск, а легковушка двигалась по встречке, отметили в ведомстве.

«На месте происшествия от полученных травм скончался 37-летний водитель легкового транспортного средства. В момент ДТП погибший был пристегнут ремнем безопасности. Девять пассажиров микроавтобуса обратились за медицинской помощью, четверо из них госпитализированы», — говорится в сообщении.

Источник фото: группа «ГИБДД 24» во «Вконтакте»

В пресс-службе отметили, что следственными органами полиции после ДТП возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В ближайшее время будет установлена причина произошедшего. В каком состоянии сейчас находятся пострадавшие, пока неизвестно.