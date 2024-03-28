28 марта 2024, 14:51
Водитель легковушки погиб при столкновении с фурой на трассе в Пермском крае
Авария на трассе М-7 «Волга» в Пермском крае унесла жизнь одного человека. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, на 385-м километре автомобилист за рулем машины Kaiyi выехал на полосу встречного движения, что привело к лобовому столкновению с фурой Volvo.
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Водитель легковушки получил смертельные травмы. При ударе его машину сдавило всмятку, добавил «Царьград».
Пермский край
ДТП
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