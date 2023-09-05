Происшествия 05 сентября 2023, 16:25 Водитель легковушки погиб при столкновении с электричкой в Подмосковье Мужчина скончался при столкновении электрички с легковушкой в Раменском округе Соцсети

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В Раменском городском округе рядом со станцией Кузяево электричка протаранила легковушку. Мужчина за рулем автомобиля скончался от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, около 13:30 водитель легковушки выехал на пути под запрещающий сигнал светофора. Машинист не успел затормозить, в результате электричка сбила машину. Автомобиль почти полностью смяло.

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Как указали в пресс-службе Московской железной дороги, водитель авто выехал на ж/д переезд на 63-м километре перед приближающейся электричкой сообщением Москва — Черусти.

«Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — подчеркнули в МЖД.

Схода вагонов с путей не произошло. Локомотивная бригада и пассажиры поезда не пострадали. На место прибыли экстренные службы. Пассажиров электрички высадили из вагонов. Они продолжили поездку со станции Кузяево.

В МЖД предупредили о возможных незначительных корректировках в графике поездов Черустинской ветки.