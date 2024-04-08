Происшествия 08 апреля 2024, 12:54 Водитель легковушки погиб при столкновении с деревом в Ленобласти

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Правоохранители выясняют обстоятельства смертельной аварии, которая произошла в Гатчине. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Согласно данным ведомства, 42-летний водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и съехал за пределы дороги. Там отечественная легковушка врезалась в дерево. Автомобилист получил травмы, несовместимые с жизнью.