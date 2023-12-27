27 декабря 2023, 16:32
Водитель легковушки погиб при лобовом столкновении с автобусом в Ленобласти
Смертельная авария произошла на восьмом километре дороги Петербург — Матокса в Ленобласти. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
По информации ведомства, ДТП спровоцировал 53-летний водитель автобуса. Он выехал на полосу встречного движения, что привело к лобовому столкновению с машиной Ford Fusion.
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Травмы, несовместимые с жизнью, получил 65-летний мужчина, управлявший легковушкой.
МВД РФ
ДТП
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