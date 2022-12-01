01 декабря 2022, 21:49
Водитель легковушки погиб после столкновения с внедорожником в Забайкальском крае
Легковая машина столкнулась с внедорожник в Забайкальском крае. Водитель первой погиб, сообщил телеканал «Царьград».
По данным ГИБДД, погибший был виновником аварии, так как попытался обогнать ехавший перед ним автомобиль и для этого выехал на встречную полосу. Там и случилась авария с внедорожником.
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Правоохранители выясняют все подробности и обстоятельства случившегося.
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ДТП
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