Происшествия 01 декабря 2022, 21:49 Водитель легковушки погиб после столкновения с внедорожником в Забайкальском крае

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Легковая машина столкнулась с внедорожник в Забайкальском крае. Водитель первой погиб, сообщил телеканал «Царьград».

По данным ГИБДД, погибший был виновником аварии, так как попытался обогнать ехавший перед ним автомобиль и для этого выехал на встречную полосу. Там и случилась авария с внедорожником.

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Правоохранители выясняют все подробности и обстоятельства случившегося.

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