Водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком в Башкирии

«Дни.ру» уточнили, что авария произошла на трассе Самара - Уфа - Челябинск. 17-летний водитель отечественного авто столкнулся с большегрузом на 1346-м километре дороги. В результате он получил травмы, несовместимые с жизнью и умер в больнице.

Оказалось, что с июня этого года погибший находился в розыске. Его считали пропавшим без вести. Он управлял автомобилем, не имея водительских прав. При этом на машине были установлены подложные номера. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.