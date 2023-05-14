Происшествия 14 мая 2023, 11:11 Водитель легковушки погиб после аварии на Варшавском шоссе в Москве Прокуратура Москвы сообщила о гибели водителя BMW после аварии на Варшавском шоссе Телеканал «360»

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ДТП со смертельным исходом произошло на Варшавском шоссе в Москве. Погиб один человек, и еще двое получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«В результате дорожной аварии мужчина, находившийся за рулем, скончался. Двух пассажиров, мужчину и женщину, доставили в больницу с различными травмами», — заявили в прокуратуре.

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По предварительным данным, водитель BMW не справился с управлением, съехал с дороги и совершил наезд на мачту городского освещения.

ЧП произошло утром в воскресенье, 14 мая. В момент аварии в автомобиле BMW находились трое взрослых, «360» показывал эксклюзивные кадры с места ДТП. По словам очевидцев аварии, автомобиль могла подрезать машина каршеринга.

Прибывшие на место правоохранители и экстренные службы ограничили движение по шоссе, перекрыв съезд на дублер в сторону Московской области.