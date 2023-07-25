Происшествия 25 июля 2023, 14:36 Водитель легковушки не справился с управлением и влетел в отбойник на МКАД Дептранс Москвы: легковушка влетела в отбойник и перевернулась на 64-м километре МКАД Соцсети

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Авария с участием легковушки произошла на внешней стороне 64-го километра МКАД. Водитель автомобиля влетел в отбойник, передала пресс-служба столичного дептранса.

По информации ведомства, водитель белой машины не справился с управлением и влетел на полной скорости в отбойник по правой стороне дороге. От удара машину подкинуло, и она перевернулась. Данных о состоянии водителя нет.

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На место аварии выехали сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи. Проезжую часть удалось освободить.

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