22 мая 2023, 14:20
Водитель легкового автомобиля столкнулся со столбом в Алтайском крае
В Алтайском крае накануне в ДТП попал 37-летний местный житель. Мужчина не справился с управлением и врезался в бетонный столб. Об этом написало издание «Наш Бийск».
Авария произошла на трассе из села Фоминское в направлении поселка Сорокино. По информации МУ МВД России «Бийское», мужчина сильно превысил скоростной режим, сообщили «Народные новости».
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Водитель получил множественные травмы. Его госпитализировали.
ДТП
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