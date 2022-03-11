Водитель легкового автомобиля сбил школьницу на пешеходном переходе в Петрозаводске

В четверг, 10 марта, в Петрозаводске случилось серьезное ДТП с участием несовершеннолетней. На перекрестке улиц Мурманская и Зайцева водитель легковой машины сбил школьницу, переходившую дорогу по «зебре». ДТП попало в объектив камеры наружного видеонаблюдения.

Как пишет karelinform.ru, на кадрах с места аварии видко, как легковушка сбивает ребенка на серьезной скорости, после чего девочка пролетает вперед несколько метров. Очевидцы аварии также отметили, что удар был очень серьезный. Пострадавшую с места происшествия увезла скорая помощь. Пока информации о состоянии ребенка не поступало.