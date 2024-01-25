25 января 2024, 18:06
Водитель легкового автомобиля погиб после столкновения с грузовиком в Крыму
Смертельная авария с участием легкового автомобиля Lada Vis и грузовика ГАЗ-3302 произошла накануне в Сакском районе Крыма. Об этом написал сайт «Крым 24» со ссылкой на УГИБДД МВД по республике.
По предварительной информации, водитель Vis потерял управление, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ГАЗ-3302.
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Виновник аварии скончался на месте ДТП. В больницу с травмами доставили пассажира автомобиля ГАЗ-3302 — женщину 1969 года рождения.
ДТП
Крым
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