20 декабря 2023, 18:18
Водитель легкового автомобиля насмерть сбил женщину на Северном проспекте в Петербурге
Смертельная авария, в которой погибла женщина, произошла накануне на Северном проспекте в Выборгском районе Петербурга. Об этом написал сайт Neva.Today.
Молодой водитель за рулем Volkswagen Bora сбил на пешеходном переходе 59-летнюю женщину, после чего влетел в «Газель» и BMW 530D.
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От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП. Водителя иномарки доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Правоохранительные органы начали проверку.
ДТП
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