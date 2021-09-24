Водитель Land Rover задавил двухлетнюю девочку на парковке в Сочи

Смертельное ДТП произошло вечером 21 сентября на улице Возрождения в Сочи. Там 55-летний водитель Land Rover Discovery задавил ребенка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды БДД ОГИББД УВД Сочи.

Автомобилист не убедился в безопасности маневра во время выезда с парковки. Он наехал на двухлетнюю девочку. В этот момент ребенок находился справа у капота.

От полученных травм девочка погибла на месте. Врачи не успели оказать ей помощь. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.