Происшествия 09 марта 2023, 11:13 Водитель LADA сбил собаку рядом с жилым комплексом «Светлая долина» в Казани

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В Казани рядом с жилым комплексом «Светлая долина» водитель LADA Largus сбил собаку. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на Telegram-канал «В Татарстане Поймут».

Инцидент произошел на перекрестке Мамадышского тракта с улицей Рахлина. Сразу после случившегося водитель скрылся в неизвестном направлении.

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В ветеринарной клинике в теле животного нашли пули, которые, вероятно, попали туда около месяца назад. Местные жители написали заявление в полицию.

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