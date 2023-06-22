Происшествия 22 июня 2023, 14:41 Водитель LADA Priora пытался уйти от преследования полицейских в центре Петербурга

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В Санкт-Петербурге правоохранители задержали пьяного водителя LADA Priora, который пытался скрыться от стражей порядка. Об этом написали «Невские новости».

Как рассказали в пресс-службе главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел в ночь на 21 июня на Сенатской площади. Правоохранители попросили остановиться мужчину, однако он прибавил скорость.

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Пытаясь скрыться от преследования, водитель отечественного авто задел две припаркованные машины. В участке на мужчину составили четыре протокола.