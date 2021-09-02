Водитель LADA погиб в Рязанской области

В Рязанской области случилось ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Авария произошла накануне на трассе М-5 «Урал». 48-летний водитель LADA не справился с управлением и выехал на встречку, где вписался в фуру. Мужчина получил смертельные травмы. Двое его пассажиров пострадали. Их доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.