  • Водитель LADA Largus сбил лошадь насмерть в Башкирии

    03 декабря 2019, 19:24

    Артур Блянихов

    В одном из районов Башкирии лошадь угодила под колеса отечественной легковушки и скончалась, передает портал ToDay News Ufa со ссылкой на республиканское ГИБДД.

    «Дни.ру» рассказали, что авария произошла на четвертом километре дороги Серменево - Амангильдино - Баймак.

    38-летний водитель LADA Largus сбил несчастное животное, которое оказалось на проезжей части. В результате столкновения авто съехало с дороги и вписалось в дерево.

    Травмы получили три женщины, находившиеся на момент ДТП в салоне машины, а также сам водитель. Лошадь умерла.