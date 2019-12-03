Водитель LADA Largus сбил лошадь насмерть в Башкирии

«Дни.ру» рассказали, что авария произошла на четвертом километре дороги Серменево - Амангильдино - Баймак.

38-летний водитель LADA Largus сбил несчастное животное, которое оказалось на проезжей части. В результате столкновения авто съехало с дороги и вписалось в дерево.

Травмы получили три женщины, находившиеся на момент ДТП в салоне машины, а также сам водитель. Лошадь умерла.