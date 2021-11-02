Водитель Lada Kalina задавила жителя Ленобласти, который лежал на дороге

ДТП произошло вечером 1 ноября недалеко от деревни Конезерье в Ленинградской области. Жительница поселка Володарское, управляя автомобилем Lada Kalina, наехала на человека, который лежал на проезжей части. Об этом написали «Невские новости».

По информации из правоохранительных органов, 52-летний мужчина лежал вне пешеходного перехода на проезжей части дороги. Водитель не увидела человека, так как он был одет в темную одежду без светоотражающих элементов. От полученных травм житель Ленинградской области умер на месте.