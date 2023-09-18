Водитель Lada Granta сбил мужчину с ребенком в Краснодарском крае. Пострадавшие скончались

Смертельная авария произошла накануне в Кущевском районе Краснодарского края. Водитель Lada Granta сбил мужчину с девятилетней девочкой, когда те двигались на велосипеде. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.