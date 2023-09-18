18 сентября 2023, 16:14
Водитель Lada Granta сбил мужчину с ребенком в Краснодарском крае. Пострадавшие скончались
Смертельная авария произошла накануне в Кущевском районе Краснодарского края. Водитель Lada Granta сбил мужчину с девятилетней девочкой, когда те двигались на велосипеде. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
Авария случилась возле хутора Средние Чубурки. Медэкспертиза показала, что во время управления автомобилем водитель был пьян. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
ДТП
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