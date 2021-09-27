Водитель Lada Granta сбил двух детей в Самаре

Водитель Lada Granta сбил двух девятилетних девочек в Самаре. Следователи предположили, что дети перебегали дорогу в неположенном месте. Об этом сообщил «Царьград».

ДТП произошло около 13:00 в поселке Мехзавод. Водитель Lada Granta 1991 года рождения ехал по внутриквартальной дороге. В этот момент на дорогу выбежали две 9-летние девочки, взрослых вместе с ними не было. Водитель не заметил детей и совершил наезд. Девочки получили травмы, их госпитализировали в больницу. На данный момент их жизни ничего не угрожает. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.