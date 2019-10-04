Водитель LADA Granta погиб в Башкирии

По данным издания, авария произошла в Давлекановском районе на пятом километре трассы «Давлеканово-Толбазы». Выполняя поворот, 40-летний водитель вылетел в кювет, и легковушка перевернулась. Мужчина умер на месте до прибытия неотложки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.