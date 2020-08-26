Водитель квадроцикла открыл стрельбу по детям в Подольске. Видео

В микрорайоне Кузнечики города Подольск произошла стрельба во дворе жилого дома. Юноша открыл огонь по детям.

В распоряжение «360» попали кадры с места проишествия. Водитель квадроцикла заехал во двор, припарковался и, сидя в транспорте, начал стрелять по детской площадке, которая находилась за его спиной.

Судя по видео, водитель выстрелил несколько раз. Вместе с детьми на площадке был взрослый, он попытался догнать стрелка, но тот быстро скрылся.

Есть ли среди детей пострадавшие, пока неизвестно. На кадрах можно разглядеть, что водитель квадроцикла, скорее всего, довольно юный.

В начале августа на улице Перерва в Москве произошла перестрелка. У мужчин завязался конфликт, в ходе которого один конфликтующий выстрелил в другого из газового пистолета. Стрелявшего задержали сотрудники полиции, а пострадавшего госпитализировали.

Еще один случай стрельбы произошел в Волгоградской области. Там водитель открыл огонь по пешеходам. На этот раз обошлось без пострадавших. Злоумышленника вместе с пассажирами его машины доставили в отдел полиции.