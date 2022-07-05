Водитель Kia Riо стал жертвой ДТП в Краснодарском крае

В Краснодарском крае на 119 километре трассы «Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная» столкнулись автомобили Opel Astra и Kia Rio. Авария произошла в понедельник, 4 июля, написал «Царьград».

Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, 59-летний мужчина, управлявший автомобилем Kia, от полученных травм скончался на месте. Водитель другой иномарки получил травмы.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя Opel Astra, который неожиданно вывернул на встречную полосу движения.