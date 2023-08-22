Эксклюзив 22 августа 2023, 08:40 Водитель Kia врезался в отбойник и сбил пешехода на северо-западе Москвы Пешехода доставили в больницу с черепно-мозговой травмой после ДТП в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Северо-Западном округе Москвы автомобиль Kia влетел в отбойник. В результате аварии пострадал пешеход, его увезли в больницу, сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его данным, во вторник, 22 августа, в районе Хорошево-Мневники на улице Нижние Мневники рядом с домом №110 автомобиль Kia врезался в отбойник и сбил человека. В результате ДТП пешеход получил черепно-мозговую травму, его увезли в медучреждение. Водителя также осмотрели на месте врачи. Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД установят все причины и обстоятельства случившегося.

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Накануне в районе Чертаново Северное произошла авария с двумя легковыми машинами. В результате ДТП пострадал один человек.

Кроме того, пять человек пострадали в результате ДТП с полицейской машиной в Подмосковье. Водитель иномарки вылетел на полосу встречного движения и врезался в автомобиль полиции.