18 января 2021, 18:44
Водитель казанского троллейбуса ранил саблей кондуктора. Так он «посвящал в рыцари»
Пьяные посиделки в троллейбусном депо Казани закончились госпитализацией. В ходе распития алкоголя водитель саблей ранил в шею кондуктора. Как сообщил телеканал «Татарстан 24» со ссылкой на очевидцев, мужчина хотел «посвятить друга в рыцари».
Прибывшие на место сотрудники полиции задержали владельца холодного оружия. Мужчина свою вину отрицал. Он отказался отдать холодное оружие, которое оставил в запертой комнате. После он признался, что ранее уже был судим за нанесение тяжких телесных повреждений.
По словам очевидцев, все произошло на кухне, где находился пострадавший кондуктор. В какой-то момент туда залетел нетрезвый водитель с саблей в руках и объявил, что сейчас начнет посвящение в рыцари своего друга.
Пьяный мужчина сильно размахивал своим оружием, дважды ранил собутыльника: в шею и руку. Раны оказались неглубокими, но для оказания помощи пострадавшего отвезли в больницу.