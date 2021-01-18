Водитель казанского троллейбуса ранил саблей кондуктора. Так он «посвящал в рыцари»

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали владельца холодного оружия. Мужчина свою вину отрицал. Он отказался отдать холодное оружие, которое оставил в запертой комнате. После он признался, что ранее уже был судим за нанесение тяжких телесных повреждений.

По словам очевидцев, все произошло на кухне, где находился пострадавший кондуктор. В какой-то момент туда залетел нетрезвый водитель с саблей в руках и объявил, что сейчас начнет посвящение в рыцари своего друга.

Пьяный мужчина сильно размахивал своим оружием, дважды ранил собутыльника: в шею и руку. Раны оказались неглубокими, но для оказания помощи пострадавшего отвезли в больницу.