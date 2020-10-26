Водитель катафалка из Нижнего Тагила зарезал собутыльника и похоронил в чужой могиле

Сотрудник ритуального агентства из Нижнего Тагила обвиняется в нанесении смертельных травм человеку. Во время застолья он мог ударить малознакомого мужчину ножом, а потом положить его в чужую могилу.

В отношении 44-летнего жителя Нижнего Тагила и работника одной из ритуальных служб города завели уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Об этом говорится на сайте Следственного комитета по Свердловской области.

По данным следователей, вечером 12 октября обвиняемый вместе с приятелем шли домой, чтобы выпить. На улице они встретили незнакомого им на тот момент мужчину и предложили ему присоединиться. Тот согласился, после чего компания отправилась в квартиру к подозреваемому.

Застолье обернулось конфликтом. Подозреваемый нанес своему оппоненту — тому самому ранее незнакомому мужчине — несколько ударов ножом. По мнению пресс-секретаря главка МВД области Валерия Горелых, причиной поножовщины могли стать неприемлемые для представителей криминальной среды выражений. Третий участник застолья, который проходит как свидетель, предложил вызвать врача, но хозяин квартиры отказался, потому что боялся последствий.

Через некоторое время раненый мужчина умер. Тогда подозреваемый решил спрятать тело, подогнал катафалк к подъезду и пока никто не видел вывез его на кладбище в Пригородный район. Там он выбрал заброшенную могилу и закопал туда тело.

Чтобы смягчить себе наказание, подозреваемый начал сотрудничать со следствием. Сейчас его заключили под стражу, передают «Известия».

В декабре 2011 года обвиняемый вышел из колонии Каменск-Уральского, где отбывал срок за причастность к кражам. А в 2017-м он привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов.