Происшествия 05 декабря 2022, 01:48 Водитель каршеринга выжил после того, как его машину проткнуло отбойником В Москве отбойник насквозь проткнул машину каршеринга, водитель выжил

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Авария произошла вечером 4 декабря на внешней стороне восьмого километра МКАД. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего его автомобиль насквозь пронзило отбойником. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадрах видно, как металлическое ограждение вошло в кузов и вышло с другой стороны. Внутри арендованного Volkswagen находился заблокированный мужчина. Водитель после аварии был в сознании и мог двигаться. Очевидцы сообщили, что к нему на помощь едут экстренные службы.

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Днем 4 декабря на МКАД произошло другое ДТП. Бензовоз опрокинулся на шестом километре дороги. Источник в экстренных службах заявил, что содержимое его цистерны не разлилось. В результате никто не пострадал, водителю грузовика не понадобилась помощь медиков. Сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть одну полосу движения для устранения последствий аварии.

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